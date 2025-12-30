Из-за закрытия аэропорта Краснодара отменены четыре пары рейсов "Аэрофлота"

Пассажиры отменённых рейсов за 30 декабря, отказавшиеся от перелёта 31 декабря, смогут оформить возврат денег за билеты, сообщает перевозчик.

Сегодня отменены следующие рейсы между Москвой и Краснодаром: SU-1114/1115, SU-1156/1157, SU-1208/1209, SU-1794/1795. Авиакомпания ввела дополнительные рейсы на 31 декабря.

Из-за ограничений работы аэропорта Краснодара (Пашковский) "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание полетов в этот город. Сюда относится отмена различных рейсов.



