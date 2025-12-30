Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные "Ласточки"

РЖД запустит ночные безостановочные "Ласточки" сообщением Москва-Минск, об этом рассказал посол Белоруссии в России Александр Рогожник. Он не сообщил сроки введения новых поездов в расписание.

О дополнительных скоростных электричках Рогожник рассказал, отвечая на вопрос о дефиците билетов на поезда между Россией и Белоруссией. По его словам, заполненность поездов сейчас составляет около 80%, хотя в последние годы были добавлены в расписание дополнительные "Ласточки".

"Открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных "Ласточек". Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов", - сказал Рогожник в интервью изданию "Беларусь сегодня".

Сейчас время в пути на "Ласточке" составляет около семи часов.