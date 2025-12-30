Путин созвонился с Токаевым

Президент Владимир Путин созвонился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидер государства-соседа решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области.

Обсудив эту ситуацию, главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом. Кроме того, темой разговора стали некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Среди них – реализация договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 г., сообщает пресс-служба Кремля.