Telegram, возможно, тестирует казино-платформу

Мессенджер Telegram, возможно, проводит тест казино-платформы Emoji Stake. В beta-версии Telegram для ОС Android обнаружены строки, указывающие на тестирование новой функции, на нее обратил внимание Tg-канал Telegram Info.

Предположительно, пользователи смогут делать ставки виртуальной валютой в игре с бросками костей. Также пользователи будут видеть результаты других игроков.

Функция описывается так: "Ограниченный плей-тест будущей платформы эмодзи-игр для небольшой группы пользователей".

Официально новый функционал не анонсировался.