Кафе "София" в Екатеринбурге закрыли на месяц из-за санитарных нарушений

В Екатеринбурге временно приостановило деятельность очередное кафе, нарушившее санитарные нормы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Речь идет о кафе "София" по улице Вилонова, 37. Индивидуального предпринимателя признали виновным в административном нарушении по 6.6 КоАП РФ, "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В связи с этим, точка общепита на 30 суток приостанавливает свою деятельность.

Судебные приставы незамедлительно выехали в кафе. Входные группы и оборудование были опечатаны, а предприниматель предупрежден об ответственности, в случае незаконного возобновления деятельности.