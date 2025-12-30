В Челябинской области выявили случаи свиного гриппа

В Челябинской области выявлены единичные случаи заболевания свиным гриппом. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, заболеваемость ОРВИ в регионе вызвана распространением вирусов гриппа А H3N2 (гонконгский грипп), парагриппа, аденовирусной (вызывает респираторные заболевания, конъюнктивит и диарею) и риновирусной инфекции (обычная простуда с насморком, кашлем и болью в горле). Также выявляются единичные случаи гриппа А H1N1 (свиной грипп) и В.

В настоящее время уровень заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями снизился в регионе почти на 15% в сравнении с предыдущей неделей. За прошедшую 52 неделю 2025 года зарегистрировано 141,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения.

Для профилактики рисков заражения респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует жителям Южного Урала использовать маски в местах массового скопления людей, соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки по возвращении с улицы, перед едой, а также после пользования общими предметами), избегать контактов с лицами с признаками респираторных заболеваний.