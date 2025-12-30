Приставы потеряли исполнительный лист на взыскание с экс-зампреда правительства Прикамья 67,7 миллионов

В суд поступил иск от ведущего пристава-исполнителя отдела по Ленинскому и Индустриальному районам Елены Сельковой. Заинтересованными лицами по делу проходят осужденная экс-зампред правительства Пермского края Елена Лопаева и благотворительный фонд "Содействие-XXI век".

Как сообщает Properm.ru, пристав Селькова в иске ходатайствует о выдаче ей дубликата исполнительного листа на 67,7 млн рублей. В иске она указывает, что оригинал, по которому с Лопаевой необходимо взыскать нанесенный ею ущерб фонду, был утерян.

Одновременно с тем, в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба Елены Лопаевой. Осужденная экс-чиновница обжалует решение Индустриального суда, отказавшего экс-чиновнице в освобождении от неотбытого наказания и снятии судимости в связи с хорошим поведением и воспитанием несовершеннолетнего ребенка. Суд назначил ей взамен неотбытого реального срока 2,5 года ограничения свободы. Рассмотрение жалобы назначено на 22 января.

Кроме этого, Арбитражный суд Пермского края продлил срок реализации имущества в отношении Елены Лопаевой еще на шесть месяцев, следует из опубликованных на сайте инстанции документов.