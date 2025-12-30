Только половина россиян доверяет результатам социологических опросов

В России за год не изменилось число людей, которые скорее не доверяют данным социологических опросов – в декабре 2025 года таких 31% (как и в ноябре 2024-го). А вот тех, кто скорее доверяет, становится меньше: за год -2%, теперь их всего 50%, таковы результаты исследования (методом опроса, конечно же), проведенного Фондом "Общественное мнение". При этом еще в сентябре 2024 года скорее доверяющих опросам было 59%.