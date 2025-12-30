30 Декабря 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото: Екатерина Киселёва

Пациентам детского онкоцентра Екатеринбурга подарили "ангелов надежды"

В детском онкоцентре Екатеринбурга прошла добрая новогодняя акция. Детям подарили несколько сотен "ангелов надежды".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, уже более 10 лет подряд Благотворительный фонд РМК и Музей ИЗО организуют для маленьких пациентов детского онкоцентра новогоднюю акцию "Ангел надежды". На старте акции сотрудники музея приходили в онкоцентр и проводили с детьми творческие мастер-классы: рисовали, лепили и рассказывали об искусстве.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Андрей Фомин

Постепенно масштабы расширились, и к созданию ангелов для маленьких пациентов онкоцентра подключалось все больше жителей города. Теперь в акции ежегодно принимают участие школьники Екатеринбурга и их родители, воспитанники детских садов и просто неравнодушные горожане.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Андрей Фомин

Сотни людей своими руками делают фигурки ангелов, рисуют ангелов, делают новогодние открытки. Затем их приносят в музей, чтобы под Новый год подарить детям.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Андрей Фомин

Сотрудники Русской медной компании собираются целыми семьями, чтобы вместе со своими детьми смастерить подарки. В этом году все дружно сделали ангелов из фетра и бусин.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

"От всей души хочется поблагодарить всех, кто принял участие в нашей доброй акции, за то, что вложили время, душевное тепло и мастерство ваших рук в создание ангелочков для маленьких пациентов онкологического центра. Это больше чем просто подарок – это символ вашей поддержки и неравнодушия. Множество маленьких добрых дел способны изменить мир к лучшему, множество искренних добрых пожеланий способны придать сил и помочь победить болезнь", - отметила исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Теплякова.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

Под Новый год несколько сотен ангелов ручной работы с самыми добрыми пожеланиями вручили маленьким пациентам онкоцентра представители Благотворительного фонда РМК и Екатеринбургского Музея изобразительных искусств.

Новогодняя акция "Ангел надежды" в детском онкоцентре Екатеринбурга(2025)|Фото: Екатерина Киселёва

Теги: акция, дети, онкоцентр, ангелы, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

