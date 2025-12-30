В Челябинске открылось пятое отделение психологической помощи участникам СВО и их семьям

В Челябинске на Комсомольском проспекте,76а заработало новое учреждение, предназначенное для помощи военнослужащим и родственникам, столкнувшимся с эмоциональными и физическими трудностями вследствие участия в специальной военной операции. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

Данный центр стал пятым подобным подразделением в городе и предназначен преимущественно для жителей Курчатовского и Калининского районов, хотя доступ открыт и для граждан из других районов.

Особенностью центра является использование инновационных методик реабилитации, включая технологию виртуальной реальности "Флоу Арт", позволяющую глубже анализировать психологическое состояние человека и подбирать индивидуальные схемы лечения. Особое внимание уделяется поддержке детей военнослужащих, потерявших близких родственников.



В дополнение к очному консультированию введена услуга дистанционного взаимодействия через чат-бот "Выдохни", работающий круглосуточно и обеспечивающий своевременную поддержку нуждающихся.