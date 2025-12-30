В Германии прекращено расследование в отношении Алишера Усманова

30 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

В Германии прекращено расследование в отношении Алишера Усманова

В Германии прокуратура прекратила расследовании в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, основателя холдинга USM, передает РБК со ссылкой на представителя миллиардера. Расследование вела прокуратура в Мюнхене, Усманова подозревали в нарушении санкций, введенных в отношении бизнесмена после начала СВО.

Защита Усманова сообщила, что решение принято прокуратурой в соответствии с параграфом 153а УПК Германии. Этот параграф предоставляет прокуратуре и суду право временно прекратить уголовное преследование по статьям небольшой и средней тяжести при выполнении подозреваемым определенных условий и предписаний. По словам адвокатов, Усманов решил сделать добровольный взнос на благотворительные цели.

"Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А. Усманова сохраняется презумпция невиновности", — сообщили адвокаты.

Усманова подозревали в оплате услуг по охране объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн через зарубежные компании (уже после введения в отношении него санкционных ограничений). Также бизнесмена подозревали в том, что он не задекларировать имущество на территории ФРГ.

Ранее прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении Усманова по подозрению в отмывании денег.

Теги: алишер усманов, германия, расследование, санкции


