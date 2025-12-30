В Германии прекращено расследование в отношении Алишера Усманова

В Германии прокуратура прекратила расследовании в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова, основателя холдинга USM, передает РБК со ссылкой на представителя миллиардера. Расследование вела прокуратура в Мюнхене, Усманова подозревали в нарушении санкций, введенных в отношении бизнесмена после начала СВО.

Защита Усманова сообщила, что решение принято прокуратурой в соответствии с параграфом 153а УПК Германии. Этот параграф предоставляет прокуратуре и суду право временно прекратить уголовное преследование по статьям небольшой и средней тяжести при выполнении подозреваемым определенных условий и предписаний. По словам адвокатов, Усманов решил сделать добровольный взнос на благотворительные цели.

"Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А. Усманова сохраняется презумпция невиновности", — сообщили адвокаты.

Усманова подозревали в оплате услуг по охране объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн через зарубежные компании (уже после введения в отношении него санкционных ограничений). Также бизнесмена подозревали в том, что он не задекларировать имущество на территории ФРГ.

Ранее прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении Усманова по подозрению в отмывании денег.