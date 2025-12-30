В ближайшую сессию российские вузы начнут принимать экзамены онлайн с биометрическим подтверждением

В начале 2026 года в российских вузах начнется эксперимент по дистанционной сдаче экзаменов с идентификацией по биометрии. Для этого вузы уже начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы, передает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера российского правительства Дмитрия Григоренко.

"Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - сообщили в ведомстве.

В правительстве отметили, что использование сервиса будет добровольным для студентов.