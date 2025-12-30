В МВД призвали москвичей воздержаться от использования пиротехники

Москвичам и гостям столицы не рекомендовали использовать пиротехнику из-за участившихся случаев провокаций с ее применением.

"Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении столичного главка МВД РФ.

За нарушение правил грозит административная ответственность, а если будут тяжкие последствия – уголовная.

Напомним, в России последние несколько лет власти в регионах в преддверии новогодних праздников отменяют фейерверки, а также масштабные праздничные гуляния. В некоторых субъектах запуск пиротехники запрещен и грозит штрафом по местному законодательству.