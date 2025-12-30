"АвтоВАЗ" проиндексирует цены на Lada в январе

"АвтоВАЗ" объявил о планах по индексации цен на автомобили Lada в январе 2026 года. В среднем цены увеличатся на 0,5% по всем моделям, но при этом значительно снизятся цены на седан Lada Aura и универсал Lada Largus, сообщили в компании.

Так, Lada Aura станет дешевле на 14% (и будет стоить 2,25 млн руб.), Lada Largus подешевеет на 3,8% (до 1,59 млн руб.).

"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026 году", - заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.