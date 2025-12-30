Экс-глава омской энергетической комиссии освобождена от наказания за халатность

Центральный райсуд Омска вынес приговор бывшему председателю Региональной энергетической комиссии Людмиле Вичкуткиной. Она наказана за халатность.

По данным следствия, халатность Вичкуткиной произошла 3 июня 2021 – 31 декабря 2022 гг. Регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами необоснованно перечислена субсидия на компенсацию выпадающих расходов.

Приговор суда – штраф в 300 тыс. руб. Вичкуткина освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, говорится в telegram-канале судов Омской области. Вердикт не вступил в силу и может быть обжалован.