Эксперт оценил новый законопроект о навязчивом преследовании как непроходной

Новый законопроект против навязчивого преследования (сталкинга), который на прошлой неделе второй раз внесли депутаты от "Новых людей", не вписывается в российское правовое поле и является непроходным. Так охарактеризовал инициативу председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Законопроект имеет антисемейный подтекст, поскольку апеллирует к "семейному насилию", направленному против женщин. Но закамуфлирован под навязчивое преследование, в том числе посторонними мужчинами. Однако законопроект пустой и такой же, как предыдущий, который не поддержало Правительство. Заменены лишь некоторые термины да удалена статья о профильном "международном сотрудничестве". Кроме того, идет ссылка на несуществующую главу 27.4 Кодекса административного судопроизводства РФ. Шансов на принятие такого закона практически нет, заключает эксперт.

Если ранее депутат ГД Оксана Пушкина пыталась продвигать деструктивную повестку "домашнего насилия", то теперь ее флаг подобран Ксенией Горячевой и Сарданой Авксентьевой - авторами новой инициативы.

"Двигать совсем откровенный феминизм не выходило, и они взяли из него самый безопасный кусочек – про навязчивое преследование (сталкинг)", - подчеркнул Парфентьев.