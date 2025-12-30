Минобороны впервые показало ракетный комплекс "Орешник"

Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник".

Подразделение, оснащенное этим комплексом, заступило на боевое дежурство в Белоруссии, сообщили в военном ведомстве.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах, уточнили в Минобороны. Отмечается, что военнослужащие осваивают новые районы боепатрулирования и проводят разведку новых районов в связи с началом дежурства ракетного комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийное производство "Орешник" уже запущено, а разместить ракеты планируется на территории Белоруссии. Позднее оба президента сообщили о готовности в 2025 году разместить в стране не только "Орешник", но и другое новейшее российское вооружение.