В Екатеринбурге главного бухгалтера детсадов отправили в колонию за взятки

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района за взятку от двух организаций, поставляющих овощи в детские сады района. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что Екатерина Климова, работая на своей должности в МКУ "Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений г. Екатеринбург" получила указания от руководства отстранить две организации от поставки овощей в детские сады Орджоникидзевского района. Об этом она рассказала своей знакомой, выступающей в качестве посредника, и добавила, что окажет содействие этим двум организациям в заключении будущих договоров, но за вознаграждение в размере 5% от стоимости продуктов, поставляемых ежемесячно.

Руководители предприятий согласились и после этого - с февраля по сентябрь 2023 года - осужденная через посредника получила взятки на общую сумму свыше 830 тыс. рублей. Затем она через подчиненных доводила до сведения руководства детских садов, расположенных на территории Орджоникидзевского района, требования о заключении договоров поставок очищенных овощей исключительно с двумя поставщиками.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Климову виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия и бездействие, в значительном размере" и приговорил 3 годам и 7 месяцам исправительной колонии общего режима. Суд также лишил ее права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 4 года.

Климова взята под стражу в зале суда.

Сумма взятки в размере 224 тыс. рублей, изъятая в ходе оперативно-розыскного мероприятия, была конфискована в доход государства в порядке п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Кроме того, на основании ст. 104.2 УК РФ в доход государства также были конфискованы денежные средства осужденной в сумме 610 тыс. рублей, а именно размер взятки, полученной ею до момента задержания.