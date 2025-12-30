В Екатеринбурге конфисковали более 6 млн рублей, которые везли в ручной клади в аэропорту

В Екатеринбурге суд конфисковал более 6 млн рублей, которые незаконно перевезли через таможенную границу.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, деньги были изъяты у 26-летнего жителя Пермского края. В июле 2025 года молодой человек, собираясь отправиться из России в иностранное государство, при прохождении таможенного контроля в аэропорту Кольцово скрыл более 6 млн рублей, которые лежали у него в ручной клади.

В дальнейшем это вскрылось, было возбуждено уголовное дело о контрабанде наличных. Как отметили в прокуратуре, пермяк полностью признал вину и участвовал в благотворительной деятельности. С учетом этого Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

Незаконно перемещенные миллионы конфискованы в доход государства.