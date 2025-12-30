Пассажирам из Перми вновь перенесли авиарейс до Калининграда

Время вылета пассажиров из Перми до Калининграда авиакомпанией "Икар" вновь перенесли, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет должен был улететь еще вчера, в 20.55 по местному времени. Однако вылет перенесли на 08.50, 30 декабря. Но и утром самолет не смог покинуть пермскую воздушную гавань - сейчас вылет самолета перенесен почти на сутки - расчетное время вылета составляет 17.35.

О причинах задержки не сообщается.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что держат на контроле ситуацию с соблюдением прав пассажиров.

Напомним, что независимо от того, по чьей вине вылет задержался, авиакомпания должна позаботиться об ожидающих пассажирах. При задержке до двух часов: семьям с детьми до семи лет обязаны предоставить доступ к комнате матери и ребенка, задержка более чем на два часа: полагаются прохладительные напитки, а также возможность два раза позвонить за счет перевозчика или отправить два письма по электронной почте.

Задержка более чем на четыре часа: авиакомпания организует горячее питание, а далее кормит пассажиров каждые шесть часов днем или восемь часов ночью. Задержка более чем на восемь часов днем или шесть часов ночью: пассажиров обязаны разместить в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно.