Супруг погибшей при пожаре в "Зимней вишне" добился компенсации

Супруг погибшей в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслав Селезень через суд добился компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

С иском мужчина обратился к инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Селезень рассказал в суде, что с женой учился в параллельных классах в школе и одном училище, а после они вместе устроились на работу в одну лабораторию и были крепкой и счастливой семьей. После трагедии у мужчины начались проблемы со здоровьем, ему пришлось переехать.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между действиями и бездействием чиновников и смертью его жены. При рассмотрении иска было учтено, что Селезень уже получал компенсации.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Ранее суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальника инспекции стройнадзора Танзилю Комкову и начальника отдела Светлану Шенгерей. В декабре 2021 года Центральный районный суд города Кемерово приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Шенгерей была приговорена к семи годам колонии общего режима.