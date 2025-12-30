На Дальнем Востоке россиянин получил 14 лет за перевод денег для Украины

44-летний житель Комсомольска-на-Амуре наказан за госизмену – он получил солидный срок.

В феврале 2022 г. россиянин увидел в социальной сети призывы к финансированию Украины, а также банковские реквизиты для сбора денег на оружие и боеприпасы. Придерживаясь антироссийских взглядов, он сделал перевод.

Приговор – 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. и ограничением свободы на полтора года, сообщает прокуратура Хабаровского края.