В Магнитогорской епархии пройдет панихида по погибшим при взрыве дома в 2018 году

31 декабря 2025 года в Кафедральном соборе Вознесения Христова после Божественной литургии будет совершена панихида по погибшим семь лет назад при взрыве газа в жилом доме.

По данным епархии, панихида начинается в 10:00 по адресу: проспект Карла Маркса, 164.

Напомним, что взрыв в многоэтажке на проспекте Карла Маркса прогремел утром 31 декабря 2018 года. В результате трагедии обрушилась часть одного из подъездов, под завалами которого погибло 39 человек.