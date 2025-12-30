В Госдуме заявили, что цена одного пенсионного балла вырастет до 65,6 тыс. рублей

В России стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году вырастет до 65,6 тыс. руб.

Как заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, для получения страховой пенсии по старости гражданам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и стаж от 15 лет. Если данных показателей не хватает, россияне могут подать заявление в Социальный фонд России на добровольное вступление в систему обязательного пенсионного страхования и докупить недостающие баллы.

В предстоящем году максимально можно будет докупить 8,7 пенсионного балла. Однако, как отметила парламентарий, для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) можно будет приобрести через уплату добровольных взносов.

Заявление можно подать через портал "Госуслуги" или в отделение СФР. В нем нужно указать основание для постановки на учет, например, если гражданин является самозанятым, индивидуальным предпринимателем или платит взносы за неработающую супругу.

Ранее стало известно, что разница между пенсиями работающих и незанятых опустилась до 3,5 тысяч.