Главу муниципального округа в Петербурге вместе с замом задержали по делу об организации тройного убийства

Следствие в Санкт-Петербурге раскрыло преступления почти двадцатилетней давности.

По данным Baza, задержаны глава муниципального округа "Дачное" Вадим Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный. Их обвиняют в причастности к двум эпизодам 2003 года: убийству гендиректора ВНИИ "Гидролиз" Евгения Дорфмана, его жены и охранника, а также к покушению на коммерсанта, которое сорвалось.

После убийства Дорфмана пост руководителя института занял Сагалаев. На организаторов вышел задержанный на прошлой неделе исполнитель покушения. У обоих подозреваемых проведены обыски.