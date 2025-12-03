Зеленский анонсировал "кадровую перезагрузку" в руководстве энергетики и оборонки

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "кадровую перезагрузку" в энергетической сфере и оборонной промышленности.

По словам Зеленского, уже сегодня "будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний": Центрэнерго, "Оператор ГТС Украины", "Оператор рынка", Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины.

"Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - заявил глава государства, добавив, что все это уже обсудил с главой правительства Юлией Свириденко.

Разобраться с наблюдательными советами оборонных предприятий поручено министру обороны Денису Шмыгалю. "Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - заявил Зеленский.

По его словам, Свириденко будет информировать "партнеров Украины" о ходе этой антикоррупционной перестановки.

Изменения анонсированы на фоне продолжающихся расследований Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, связанных с хищениями и откатами в энергетике и оборонке.