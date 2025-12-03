Правительство России может отказаться от проекта железной дороги из ХМАО в Китай

Правительство России планирует отказаться от планов на строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, сообщает "Ъ". Ее часть должна была проходить через Ханты-Мансийский автономный округ.

Затраты на строительство оцениваются в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий. Российские власти посчитали строительство нецелесообразным с учетом сокращения инвестпрограммы РЖД. В 2026 году инвестиции составят более 1 трлн руб.

Проект строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года. Проектирование планировали начать в 2016 году, затем было решено вернуться к проекту после 2020 года. Железная дорога должна была проходить через Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (ХМАО) — Усть-Илимск (Иркутская область). Протяженность участка, согласно проекту, составляла около 2 тыс. км. Предполагалось также строительство участка Таштагол (Кемеровская область) — Урумчи (Китай).