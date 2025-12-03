В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Перми, похитившему у банка 30 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 37-летнему жителю Перми, похитившему у банка более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что Максим Карпиза вступил в преступную группировку, занимающуюся хищением средств финансово-кредитной организации. Вместе с другими участниками, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, искали граждан, нуждающихся в деньгах и без дохода, позволяющего взять кредит, и делали их номинальными заемщиками. Те обращались в банк за кредитами и займами, предоставляли недостоверную информацию о месте работы и заработке, а после одобрения деньги распределялись между участниками группы.

Среди заемщиков были как те, кто понимал, что действует по преступной схеме, так и граждане, введенные в заблуждение.

С января по июнь 2021 года в результате противоправных действий кредитной организации был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей.

Жителя Перми признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере" и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в отношении одного из соучастников в августе 2025 года вынесен приговор, уголовные дела в отношении еще пяти соучастников находятся на рассмотрении в суде.