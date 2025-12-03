Суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода

Белгородский областной суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, который получил десять лет колонии строгого режима за взятки и злоупотребления полномочиями.

Как сообщили РИА Новости в облсуде, решение принято "в связи с неустранимыми нарушениями уголовно-процессуального закона", выявленными при рассмотрении дела в апелляционном порядке.

Иванов был задержан в марте 2023 года. Он был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года. Спустя почти год покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Экс-чиновник обвинялся по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей. Также ему вменили превышение должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации".