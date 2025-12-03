03 Декабря 2025
Общество За рубежом
Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Римский папа призвал европейцев не бояться мигрантов-мусульман

Епископ Рима Лев XIV после возвращения с Ближнего Востока заявил журналистам, что угроза, исходящая от мигрантов-мусульман, преувеличена. Так он ответил на вопрос об угрозе Европе в связи с миграцией из мусульманских стран.
"Я знаю, что в Европе существуют опасения, но зачастую они вызваны людьми, выступающими против иммиграции и пытающимися не впускать людей из другой страны, другой религии, другой расы", - сказал папа римский.

Заявление выдержано в духе предыдущего папы-иезуита Франциска: Лев XIV не поддержал открыто и не осудил миграцию, а сказал обтекаемо, но скорее положительно, чем отрицательно. Он добавил, что "нам всем нужно работать вместе", в том числе ради диалога между мусульманами и христианами. Диалог между всеми - это давняя политика Ватикана, претендующего на роль лидера такого "глобального диалога".

В качестве положительного примера папа привел Ливан, где ислам и христианство "присутствуют и уважаются". А европейцам надо "меньше бояться" мигрантов-мусульман и искать возможности для диалога и мирного сосуществования с ними. Более того, Ближний Восток в этом смысле является примером для Европы, считает понтифик.

Во время своего визита в Турцию Лев XIV посетил Голубую мечеть в Стамбуле. Два предыдущих папы тоже тоже посещали Голубую мечеть: Франциск в 2014 году и Бенедикт XVI в 2006 году. Причем тоже вскоре после восшествия на римский престол.

В 2024 году папа Франциск ввел в учение Римо-католической церкви "грех против мигрантов". Во время покаянной молитвы в Риме он попросил прощения за трагедии, которые происходят с мигрантам, желающими перебраться в Европу. Это их право выше ценности границ стран, сказал предыдущий понтифик.

Нынешний папа тоже настроен весьма лояльно по отношению к мигрантам. Он неоднократно критиковал своего соотечественника президента США Дональда Трампа за "бесчеловечное обращение" с мигрантами. По его словам, к приезжим нужно относиться гуманно, у них тоже есть достоинство.

