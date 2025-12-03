Свердловский чиновник предложил рожать после изнасилования, а ребенка сдавать в детдом

Жительницам Свердловской области предложили рожать после изнасилования, а появившегося на свет ребенка отдавать в детский дом. С такой неожиданной инициативой выступил консультант департамента внутренней политики региона, кандидат философских наук Павел Суслонов.

Тема была затронута на встрече чиновника с учащимися Свердловского областного медицинского колледжа. На вопрос студентки, делать ли аборт после изнасилования несовершеннолетней девушке, он рекомендовал сохранить беременность.

"У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки. Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина. Как вы знаете, у нас чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания", - приводит слова Суслонова "Четвертый канал".

Ранее сообщалось, что Свердловская область вошла в тройку регионов по количеству абортов за 2024 год – об этом свидетельствуют данные Минздрава России. На этом фоне главный врач Екатеринбургской епархии Михаил Попов выступил против запрета абортов, так как это может привести к подпольным операциям и развитию "черного рынка".