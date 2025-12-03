Самую большую школу Екатеринбурга закрыли на карантин

Школу №300 "Перспектива" в Екатеринбурге закрыли на карантин. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Детей перевели на дистанционное обучение, на котором они пробудут с 4 по 8 декабря. Причиной стало массовое заболевание ОРВИ.

Новая школа №300 "Перспектива", на базе которой созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС для учеников 5-9 классов, открылась на улице Рощинской в Екатеринбурге 2 сентября прошлого года. На открытии лично присутствовал глава МЧС России Александр Куренков. Школа является самой крупной в Екатеринбурге, в ней учатся 1 тыс. 500 детей.