В Перми в реке Гайва нашли тело несовершеннолетней девушки, пропавшей в конце ноября

В Перми следователи расследуют обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, тело которой нашли в реке Гайва, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, 17-летняя жительница города безвестно исчезла 27 ноября 2025 года. В ходе поисковых мероприятий 3 декабря ее тело было обнаружено водолазами службы спасения в реке Гайва на территории Орджоникидзевского района.

При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не установлено. Следователи произвели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела о безвестном исчезновении, возбужденное ранее, продолжается.