03 Декабря 2025
Бельгия официально отвергла кражу российских активов и предложила общий заем стран ЕС

Еще до обнародования плана Еврокомиссии о выделении Украине "репарационного кредита" под залог замороженных российских активов, который должны представить сегодня, Бельгия отвергла его. Об этом пишет Bloomberg.
Как заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево перед встречей со своими европейскими коллегами в Брюсселе, проект документа Еврокомиссии не отвечает на вопросы Бельгии, которые она ранее поставила, а именно: кто несет риски и ответственность за фактическую кражу чужих активов?

"Нас тревожит чувство, что нас не услышали. Наши опасения игнорируются", — сказал Прево.

По его словам, такое незаконное использование чужих денег является самым худшим вариантом, который только можно придумать. Эта "схема" сопряжена с очень высокими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. А Еврокомиссия требует от Бельгии "солидарности" для кражи активов, ничего не гарантируя взамен. Именно поэтому Бельгия настаивает, что если ЕС хочет и дальше помогать Киеву, то должен быть общий классический заем. Бельгия предлагает ЕС взять общий кредит для Украины на 45 млрд евро.

Как считает издание, теперь крайне маловероятно, что ЕС выделит Киеву кредит до 18 декабря, как планировалось ранее. А страны ЕС очень не хотят влезать в дополнительные долги ради Украины.

Характерно, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя провальную инициативу ЕС о краже российских активов, подчеркнул, что на Западе в действительности никто не верит в поражение России. А так как Москва дала понять, что последствия этого Европа будет ощущать вечно, то все это авантюра, от которой лучше отказаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

