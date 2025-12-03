Сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году станет доступен для клиентов ВТБ

ВТБ ведет работу по запуску для россиян удобной и безопасной оплаты по QR-коду на территории КНР. О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.

ВТБ продолжает глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников. Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом.

«Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов – через которые можно проводить платежи. И такая первая ласточка - это использование QR-кодов во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк», - сказал Костин.

Недавно ВТБ запустил технологию оплаты по QR-коду во Вьетнаме, используя локальную платежную инфраструктуру. «Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать», — сказал Андрей Костин.

Клиенты ВТБ смогут мгновенно оплачивать покупки в крупнейших точках продаж по всему Вьетнаму, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале магазина. Помимо Вьетнама сервис оплаты по QR-коду за рубежом доступен в Киргизии и Таджикистане.