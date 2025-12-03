Сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году станет доступен для клиентов ВТБ

03 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Сервис оплаты по QR-коду в Китае в 2026 году станет доступен для клиентов ВТБ

ВТБ ведет работу по запуску для россиян удобной и безопасной оплаты по QR-коду на территории КНР. О планах по расширению популярного сервиса на ключевой азиатский рынок сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Сегодня такой QR-код уже работает в ряде стран. Следующий такой важный для нас рынок – это Китай. Мы над этим работаем. Надеемся, что в 2026 году мы сумеем эту задачу тоже решить и для наших граждан, которые будут путешествовать в Китайскую Народную Республику», — отметил Андрей Костин.

ВТБ продолжает глобально расширять удобные платежные решения за рубежом, удовлетворяя растущий спрос на современные и безопасные способы оплаты для миллионов путешественников. Рост туристического потока между странами связан с безвизовым режимом.

«Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов – через которые можно проводить платежи. И такая первая ласточка - это использование QR-кодов во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк», - сказал Костин.

Недавно ВТБ запустил технологию оплаты по QR-коду во Вьетнаме, используя локальную платежную инфраструктуру. «Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR… и у нас более, по-моему, 3 000 точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать», — сказал Андрей Костин.

Клиенты ВТБ смогут мгновенно оплачивать покупки в крупнейших точках продаж по всему Вьетнаму, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале магазина. Помимо Вьетнама сервис оплаты по QR-коду за рубежом доступен в Киргизии и Таджикистане.

 

Теги: QR-код, андрей костин, клиенты втб, оплата в китае


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети