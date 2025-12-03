Прогноз Андрея Костина на 2026 год - доллар будет стоить больше 90 рублей

Глава ВТБ Костин считает, что доллар будет стоить больше 90 рублей в 2026 году. В следующем году возможно ослабление национальной валюты до 90 с лишним рублей за доллар. Такой прогноз в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" дал глава ВТБ Андрей Костин.

Он перечислил несколько факторов, которые повлияют на снижение курса.

"Нам кажется, что будут, конечно, факторы действовать, которые будут способствовать снижению курса рубля и может выйти на траекторию 90+. Ряд факторов — это уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка и, конечно, сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов <…>", – заявил Костин.

При этом глава ВТБ не видит ничего плохого в небольшом ослаблении рубля. "Для экспортеров и для бюджета выход стоимости рубля на траекторию 90 плюс будет иметь положительный результат", – подчеркнул Андрей Костин.