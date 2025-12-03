03 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Прогноз Андрея Костина на 2026 год - доллар будет стоить больше 90 рублей

Глава ВТБ Костин считает, что доллар будет стоить больше 90 рублей в 2026 году. В следующем году возможно ослабление национальной валюты до 90 с лишним рублей за доллар. Такой прогноз в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" дал глава ВТБ Андрей Костин.

Он перечислил несколько факторов, которые повлияют на снижение курса.

Андрей Костин(2023)|Фото: скриншот трансляции форума Россия зовет!

"Нам кажется, что будут, конечно, факторы действовать, которые будут способствовать снижению курса рубля и может выйти на траекторию 90+. Ряд факторов — это уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центрального банка и, конечно, сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов <…>", – заявил Костин.
При этом глава ВТБ не видит ничего плохого в небольшом ослаблении рубля. "Для экспортеров и для бюджета выход стоимости рубля на траекторию 90 плюс будет иметь положительный результат", – подчеркнул Андрей Костин.

 

