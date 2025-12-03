03 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Прогноз ВТБ - энергопотребление ЦОД в России может вырасти в 2,5 раза за следующие 5 лет

Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют составит около 2% к 2030 году. Таким образом энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза в течение следующих 5 лет. Об этом в кулуарах 16-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

В 2024 году в России темп прироста потребления электроэнергии достиг рекордных 3,1%. Несмотря на ожидаемое замедление роста спроса в текущем году до 1% из-за запрета майнинга в ряде регионов, в следующем году ВТБ ожидает возвращения к темпу прироста более чем на 2%. Главные драйверы для отрасли – наращивание промышленного производства, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также строительство центров обработки данных (ЦОД).

«Успех цифровой трансформации российской экономики значительно зависит от доступности электроэнергии: ЦОДы, особенно использующиеся для работы искусственного интеллекта, потребляют огромные её объемы. К 2030 году доля ее потребления ЦОД и майнерами криптовалют по стране достигнет около 2%, то есть увеличится в 2,5 раза. Для предотвращения дефицита электроэнергии и мощности и обеспечения надежности энергоснабжения необходима масштабная модернизация все еще устаревшей энергосистемы и строительство новой генерации. Мы видим самый высокий уровень отложенного спроса на финансирование со стороны электроэнергетических компаний по сравнению с другими отраслями. Строительство новых энергетических мощностей потребует почти 6 трлн руб. капитальных затрат до 2030 года. ВТБ является одним из ключевых банков России с компетенциями в области электроэнергетики и участвует в инвестиционных отраслевых проектах», – говорит Виталий Сергейчук.

Согласно утвержденной в апреле 2025 года Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года потребление электроэнергии в России к 2050 году вырастет на 38% по сравнению с 2024 годом, до 1624 млрд кВт∙ч.

