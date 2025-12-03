Популярная у школьников игра Roblox перестала работать в России

Популярная у школьников игра Roblox перестала работать в России – она не запускается с самого утра.

Как пишет Baza, сейчас игроки не могут зайти в игру ни через приложение, ни через сайт.

Напомним, Роскомнадзор неоднократно требовал от Roblox ограничить доступ к запрещенным материалам. А в МВД призвали родителей отвязать карты от аккаунтов детей на игровой платформе. Как сообщили в ведомстве, мошенники нередко предлагают бесплатно получить игровую валюту Robux и просят ввести для этого данные аккаунта. В результате аферисты меняют пароль от учетной записи и получают полный доступ к профилю, в том числе к привязанным картам.

Ранее в Екатеринбурге третьеклассница перевела деньги неизвестному с карты своей матери. Аферист предложил девочке приобрести игровую валюту.