Голикова назвала две самые востребованные профессии на ближайшие семь лет

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала две профессии, которые будут самыми востребованными в ближайшие годы.

"Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это сварщики и швеи", - рассказала Голикова на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

Интересно, что сами россияне считают самыми перспективными не в будущем, а сейчас совсем другие профессии. Так, на первом месте респонденты видят IT-специалистов (56%), далее идут инженеры (48%), врачи (28%) только потом рабочие (27%) и строители (21%), к последним двум как раз можно отнести сварщиков. Это данные опроса сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".