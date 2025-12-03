03 Декабря 2025
Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур поставил задачу сохранить в Томской области темпы роста инвестиций в высокотехнологичные проекты

Губернатор Томской области Владимир Мазур совершил рабочую поездку в Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Томск», где провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор отметил, что в уходящем 2025-м году в регионе удалось сохранить высокую инвестиционную активность, реализовать ряд крупных проектов в разных отраслях экономики.

Как пример Владимир Мазур назвал строительство нового молочно-товарного комплекса на 1999 голов (ООО «Большедороховское молоко»), запуск автоматизированного мусоросортировочного комплекса (КПО «Сибирь») и т.д.

Глава региона обозначил задачу - положительная динамика объема инвестиций, достигнутая в 2025-м году, должна сохраниться на ближайшую пятилетку.

«В Томской области для этого сформирован региональный инвестиционный план на 2025-2030 годы, в который включены более 50 крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 1,2 триллиона рублей, — сказал Владимир Мазур. — Назову некоторые из них. Это проект «Прорыв», который мы реализуем в Северске совместно с госкорпорацией «Росатом». Это создание производства глиоксаля на предприятии «Новохим». Это ввод на территории ОЭЗ высокотехнологичного научно-производственного комплекса ООО «Биолит» по производству биологически активных добавок из отечественного растительного сырья. Это и другие проекты инвестиционного плана, от реализации которого мы в 2026-2028 годах ожидаем получить в бюджеты всех уровней налогов на сумму 24,4 миллиарда рублей».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также губернатор напомнил, что в 2025 году в Томской области запустили сразу три промышленных кластера: кластер электроники и беспилотных технологий, кластер цветных и редкоземельных металлов, лесопромышленный кластер.

«Прогнозный объем инвестиций по предприятиям, входящих в кластеры, составит 56 миллиардов рублей. Как результат — не только ожидаемые налоговые поступления в бюджет, а мы рассчитываем к 2030 году получить порядка 2,8 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней. Но и создание современных квалифицированных рабочих мест — порядка 420», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что промышленный и инвестиционный потенциал Томской области высоко оценивают и руководители федеральных министерств.

«Томские предприятия, томская наука, томский высокотехнологичный бизнес идут рука об руку, создавая не только передовые продукты и технологии, но и, фактически, мощный технологический щит нашей страны. Это тот самый технологический суверенитет, задачу по формированию которого перед нами ставит Президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Отдельно губернатор подчеркнул, что реализуемые в регионе инвестиционные проекты коррелируются с задачами целого ряда нацпроектов: «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Беспилотные авиационные системы» и других.

Перед началом заседания Владимир Мазур провел личный объезд новых и строящихся корпусов ОЭЗ, посетил несколько площадок.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В частности оценил здание бывшего автомобильного КПП таможни, которое реконструировали, и теперь здесь на площади свыше 1,5 тыс. кв. м смогут разместить производства и офисы резидентов ОЭЗ.

А резидент ОЭЗ «Томск» компания «Биолит» возвела собственный производственный корпус площадью порядка 2 тыс. кв. м. В здании завершается внутренняя отделка, стартовала установка оборудования. Здесь предприятие планирует запустить высокотехнологичное производство биологически активных добавок из отечественного растительного сырья.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также планируется к вводу здание Центра развития, где на 12 тыс. кв. м разместят лабораторные, производственные и офисные помещения.

Губернатор побывал и на стройплощадке Центра инноваций и технологий, обсудил с подрядчиком этапы возведения объекта.

Отметим, что в заседании Совета под руководством Владимира Мазура приняли участие заместитель губернатора по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин, начальник департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Георгий Бородулин, генеральный директор ОЭЗ «Томск» Юрий Дроздов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Томской области» Максим Костарев, руководители промышленных предприятий, исполнительных органов и другие.

владимир мазур, оэз томск, резиденты, инвестиционная привлекательность


