СМИ сообщили, что встречу Зеленского и Уиткоффа отменили

Владимир Зеленский должен был встретиться в Брюсселе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером, но встреча была отменена. Об этом сообщил вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

"Зеленский возвращается домой", - написал он в X.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что спецпосланник и зять Трампа после переговоров в Москве отправятся на встречу с Зеленским.

Накануне вечером в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, длившаяся более пяти часов, была посвящена обсуждению документов, предоставленных американской стороной. Помощник президента отметил, что, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.