03 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье будут судить мужчину за двойное убийство: тела жертв он спрятал в сундуке

В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Житель поселка Северный Коммунар 1989 года рождения обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и убийстве двух лиц.

Следствие установило, что в январе 2025 года обвиняемый, находясь в доме родственников своей бывшей сожительницы, в ходе конфликта нанес ее отцу удар обухом топора по ноге. Это деяние квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести.

6 февраля 2025 года в этом же доме между ними снова возник конфликт. На этот раз фигурант нанес мужчине множественные удары ножом и молотком по телу и голове, от которых тот скончался. Ставшую свидетелем убийства мать потерпевшего обвиняемый также убил, чтобы скрыть преступление. После этого тела были спрятаны в сундуке, а сам он скрылся с места происшествия.

Напомним, предполагаемого злоумышленника задержали в кафе. На вопрос о том, знает ли он, за что задержан, мужчина ответил просто: "за убийство". Он признал, что убил двоих, а причиной назвал алкогольное опьянение. В ответ на вопрос, что он делал в пермском ТЦ, подозреваемый объяснил ситуацию так: зашел, чтобы скачать приложение Telegram. По мессенджеру он якобы собирался связаться со своей мамой, чтобы она вызвала в кафе сотрудников полиции. Полицию в итоге вызвала заметившая его пермячка. На время следствия он содержался под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: двойное убийство, тела в сундуке, суд Прикамье, убийство в поселке, Северный Коммунар


