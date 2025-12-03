03 Декабря 2025
Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: правительство.янао.рф

На берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря нашли сотни погибших тюленей, занесенных в Красную книгу. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек.

"На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей", - сообщается в Telegram-канале Минприроды Дагестана.

Для принятия необходимых мер реагирования и установления причин гибели животных в срочном порядке направлены обращения во все ответственные структуры, добавили в ведомстве.

В 2022 году на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты не нашли механических повреждений на телах животных, либо повреждений от рыболовных снастей, признаков загрязнения окружающей среды в виде каких-либо тяжелых фракций в воде не обнаружено.

В Минприроды Дагестана отмечают, что гибель каспийского тюленя (нерпы) в период миграции – "ежегодный природный феномен" на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана. Версия о массовых инфекционных заболеваниях за последние несколько лет ни разу не подтвердилась. Основной причиной, по мнению ученых, является асфиксия (удушье) животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводород) со дна моря, связанных с сейсмической активностью.

