В Госдуме предложили запретить мигрантам носить ножи

Депутаты КПРФ предложили запретить мигрантам носить ножи хозяйственно-бытового назначения, конструктивно сходные с холодным оружием. Такой законопроект они внесли в Госдуму.

По данным МВД, мигранты все чаще применяют ножи, которые, однако, часто вообще не классифицируются как холодное оружие, - это просто бытовые ножи. Как например, недавно в одном из торговых центров Москвы, когда преступник ранил охранника после того, как тот сделал ему замечание насчет публичного намаза в здании.

Закон "Об оружии" предлагается дополнить положением, согласно которому иностранцам и лицам без гражданства будет запрещено носить холодное клинковое оружие, ножи и иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия, а также изделия, сертифицированные в качестве хозяйственно-бытового и производственного назначения, конструктивно сходные с оружием.

Соавтор законопроекта депутат Михаил Матвеев отмечает, что в УК РСФСР была уголовная статья за ношение финских ножей и холодного оружия без соответсвующего разрешения, за это грозило лишение свободы на срок до 2 лет или исправительные работы. Но потом ее почему-то убрали, и с 1996 года "финки" перестали считать холодным оружием. Сам депутат за то, чтобы запретить носить ножи вообще всем, кроме случаев, обосновывающих это (рыбаки, охотники и т.п.). Но мигрантам это надо точно запретить, так как они массово носят с собой ножи. Скоро депутаты КПРФ внесут и другой законопроект - об ответственности за это нарушение.

"Полагаю, что помимо штрафа там должна быть и депортация. Только так мы отучим мигрантов таскать ножи. Хорошо бы еще добавить 20 ударов розгами, но, к сожалению, такой вариант в законодательстве пока не предусмотрен", - написал Матвеев.

