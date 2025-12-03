В Перми в детско-юношеском центре на улице Давыдова произошел пожар

В Перми в детско-юношеском центре на ул. Давыдова произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

В помещении кухни на первом этаже произошло возгорание электропроводки в электрощитовой.

До приезда пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 436 человек, в том числе 410 детей. Погибших и травмированных нет. К месту привлекались 35 специалистов чрезвычайного ведомства и 11 единиц техники. Площадь и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.

Прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по факту возгорания в детском учреждении дополнительного образования. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства к обеспечению безопасности при организации деятельности учреждения, противопожарных требований.