Вопросы и обращения на прямую линию губернатора Оренбургской области продолжают собирать

4 декабря губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проведет ежегодную прямую линию с жителями региона.

"Поговорим о планах на следующий год, а также на темы, волнующие оренбуржцев", - отметил на своих страницах в соцсетях Евгений Солнцев.

Вопросы для прямой линии можно задать заранее, воспользовавшись платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также чат-ботом в МАХ. Обращения из соцсетей также будут взяты в работу, добавил глава региона.

Трансляция прямой линии будет доступна на площадках: на телеканале «ОРТ»(Оренбургское региональное телевидение – 21-я кнопка); «РОССИЯ 24»; ОТР (9-я кнопка); «ГОРОД» (22-я кнопка); в эфире радиостанции «Планета FM».

Кроме того, присоединиться к прямому эфиру губернатора Оренбургской области можно и в официальных аккаунтах Губернатора и Правительства Оренбургской области в социальной сети «ВКонтакте».