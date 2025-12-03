Запреты массовых мероприятий из-за ковидных ограничений выглядят анекдотично - СПЧ

В Совете по правам человека при президенте России пообещали разобраться со случаями, когда власти не разрешают митинг или другую акцию под предлогом ковидных ограничений.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал "анекдотичным" существование таких запретов, хотя уже давно проходят и концерты, и футбольные матчи, и крестные ходы. А пикеты и митинги запрещены.

"Выглядит это анекдотично. Это первое. Второе — я пытался, но не смог узнать, были ли запрещены какие-то митинги. Была информация 2023 года о жалобе "Новых людей" вице-премьеру Татьяне Голиковой, в этом году коммунисты жаловались. Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично. Раз вы этот вопрос задаете, я попытаюсь досконально в этом разобраться", - сказал правозащитник в интервью РБК.