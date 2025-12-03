Алексей Текслер сообщил, что комплекс мер поддержки ветеранов СВО в регионе дополнят законом о квотировании рабочих мест

Целый блок обращений и вопросов в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексея Текслера с жителями региона касался вопросов помощи бойцам – ветеранам СВО, членам их семей, организации их реабилитации и медицинского обслуживания, увековечивания памяти героев спецоперации.

Одним из главных был вопрос трудоустройства возвращающихся с фронта ветеранов, который адресовал губернатору член ассоциации "Ветераны СВО" Антон Яковлев.

«Вопрос занятости ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, наверное, сегодня ключевой. И это, наверное, важнейшая мера социальной адаптации. Мы еще в прошлом году подписали с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области о приоритетном приеме на работу тех, кто возвращается из зоны СВО. А сейчас думаем над законом о квотировании, то есть, чтобы уже законом обязать работодателей принимать на работу ребят. Я поручение дал в этой части. В регионе создан банк вакансий специально для возвращающихся бойцов с расчетом зарплат не ниже, чем средний уровень в регионе. Действует программ переобучения. Если ребята с инвалидностью, то действуют меры поддержки и федеральные, и региональные для работодателей по доплате за каждое такое рабочее место. Так что существует комплексная система поддержки в этой части. Но всегда важна индивидуальная работа. Поэтому все центры по труду и занятости получили поручение в ручном режиме отрабатывать каждый случай», - рассказал Алексей Текслер.

Как раз по конкретной ситуации с ветераном СВО Дмитрием, которому работодатель отказал в приеме на работу, Алексей Текслер разбирался в ручном режиме прямо в ходе эфира. Он дал поручение в самые сжатые сроки решить вопрос.

«Прямо в прямом эфире даю поручение министерству социальных отношений связаться с Дмитрием, разобраться в конкретной ситуации. И прошу не позже, чем завтра мне доложить. Большая часть работодателей у нас ответственные. Но, чем больше будет таких вопросов, тем быстрее мы примем закон о квотировании», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, на Южном Урале для ветеранов СВО действует широкий спектр мер поддержки, включающий медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в трудоустройстве, развитие адаптивного спорта. Работают филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и региональный Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, создается сеть его филиалов. По поручению губернатора действует кадровая программа «Герои Южного Урала».

«Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки. В регионе действует 34 региональных меры поддержки, 20 муниципальных, а всего с учетом федеральных 140 мер. В Челябинске мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под одной крышей собрали федеральные, региональные структуры: НКО, Фонд защитников Отечества, медицинский центр, отделение медицинской реабилитации залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, центр занятости»,- отмечал минувшим летом в своем докладе президенту Алексей Текслер.

Еще одна составляющая мер поддержки – оказание психологической помощи возвращающимся «из-за ленточки» бойцам.

Так, в Челябинске продолжает расширяться сеть центров психологической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. Третья такая площадка недавно открылась в Тракторозаводском районе.

Мэр города Челябинская Алексей Лошкин, общаясь с военнослужащими, сообщил: «За неполный год на двух площадках в Центральном и Металлургическом районах мы уже оказали помощь более чем 1800 ребятам и членам их семьей. И отдельно я бы здесь выделил группу – это дети участников специальной военной операции. Потому что это самая уязвимая категория, которая нуждается в особой заботе, в силу психологических особенностей личности. Наши психологи формируют опыт уникальный не только для Челябинска, но и для всей нашей страны».

Отвечая на вопрос бойцов отряда «Оберег» об установке памятной стелы, Алексей Текслер отметил, что в регионе инициативы по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции всегда поддерживаются.

«Я благодарен ребятам за инициативу. Уверен, что администрация эту инициативу поддержит. По сути, во всех муниципалитетах у нас открываются памятники или памятные места, посвященные участникам специальной военной операции. В планах у нас в саду Победы сделать большой мемориал, где мы увековечим память всех погибших», - сказал глава Южного Урала

На прямую линию губернатора приехала мама двоих участников спецоперации Альфида Амирова из Кунашака. Ее сыновья Расул и Тимур награждены Орденами Мужества посмертно.

Алексей Текслер вышел в зал, поклонился матери бойцов, поблагодарил за воспитание сыновей.

«Вечная им память. Гордимся вами, вы воспитали замечательных ребят — Героев нашей страны. Низкий поклон от всех нас», — сказал глава региона.

Альфида Амирова попросила губернатора заняться ремонтом местного детского оздоровительного лагеря имени Г.И. Баймурзина. Губернатор пообещал решить вопрос по детскому лагерю в Кунашаке.