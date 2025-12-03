Алексей Текслер сообщил, что комплекс мер поддержки ветеранов СВО в регионе дополнят законом о квотировании рабочих мест

03 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК Челябинская область
Фото: спроситекслера.рф/скрин

Алексей Текслер сообщил, что комплекс мер поддержки ветеранов СВО в регионе дополнят законом о квотировании рабочих мест

Целый блок обращений и вопросов в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексея Текслера с жителями региона касался вопросов помощи бойцам – ветеранам СВО, членам их семей, организации их реабилитации и медицинского обслуживания, увековечивания памяти героев спецоперации.

Одним из главных был вопрос трудоустройства возвращающихся с фронта ветеранов, который адресовал губернатору член ассоциации "Ветераны СВО" Антон Яковлев.

«Вопрос занятости ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, наверное, сегодня ключевой. И это, наверное, важнейшая мера социальной адаптации. Мы еще в прошлом году подписали с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области о приоритетном приеме на работу тех, кто возвращается из зоны СВО. А сейчас думаем над законом о квотировании, то есть, чтобы уже законом обязать работодателей принимать на работу ребят. Я поручение дал в этой части. В регионе создан банк вакансий специально для возвращающихся бойцов с расчетом зарплат не ниже, чем средний уровень в регионе. Действует программ переобучения. Если ребята с инвалидностью, то действуют меры поддержки и федеральные, и региональные для работодателей по доплате за каждое такое рабочее место. Так что существует комплексная система поддержки в этой части. Но всегда важна индивидуальная работа. Поэтому все центры по труду и занятости получили поручение в ручном режиме отрабатывать каждый случай», - рассказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: спроситекслера.рф/скрин

Как раз по конкретной ситуации с ветераном СВО Дмитрием, которому работодатель отказал в приеме на работу, Алексей Текслер разбирался в ручном режиме прямо в ходе эфира. Он дал поручение в самые сжатые сроки решить вопрос.

«Прямо в прямом эфире даю поручение министерству социальных отношений связаться с Дмитрием, разобраться в конкретной ситуации. И прошу не позже, чем завтра мне доложить. Большая часть работодателей у нас ответственные. Но, чем больше будет таких вопросов, тем быстрее мы примем закон о квотировании», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, на Южном Урале для ветеранов СВО действует широкий спектр мер поддержки, включающий медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в трудоустройстве, развитие адаптивного спорта. Работают филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и региональный Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, создается сеть его филиалов. По поручению губернатора действует кадровая программа «Герои Южного Урала».

«Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки. В регионе действует 34 региональных меры поддержки, 20 муниципальных, а всего с учетом федеральных 140 мер. В Челябинске мы открыли уникальный центр поддержки и реабилитации участников СВО. Под одной крышей собрали федеральные, региональные структуры: НКО, Фонд защитников Отечества, медицинский центр, отделение медицинской реабилитации залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, центр занятости»,-  отмечал минувшим летом в своем докладе президенту Алексей Текслер.

(2025)|Фото: спроситекслера.рф/скрин

Еще одна составляющая мер поддержки – оказание психологической помощи возвращающимся «из-за ленточки» бойцам.

Так, в Челябинске продолжает расширяться сеть центров психологической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей. Третья такая площадка недавно открылась в Тракторозаводском районе.

Мэр города Челябинская Алексей Лошкин, общаясь с военнослужащими, сообщил: «За неполный год на двух площадках в Центральном и Металлургическом районах мы уже оказали помощь более чем 1800 ребятам и членам их семьей. И отдельно я бы здесь выделил группу – это дети участников специальной военной операции. Потому что это самая уязвимая категория, которая нуждается в особой заботе, в силу психологических особенностей личности. Наши психологи формируют опыт уникальный не только для Челябинска, но и для всей нашей страны».

Отвечая на вопрос бойцов отряда «Оберег» об установке памятной стелы, Алексей Текслер отметил, что в регионе инициативы по увековечиванию памяти погибших участников специальной военной операции всегда поддерживаются.

(2025)|Фото: спроситекслера.рф/скрин

«Я благодарен ребятам за инициативу. Уверен, что администрация эту инициативу поддержит. По сути, во всех муниципалитетах у нас открываются  памятники или памятные места, посвященные участникам специальной военной операции. В планах у нас в саду Победы сделать большой мемориал, где мы увековечим память всех погибших», - сказал глава Южного Урала

На прямую линию губернатора приехала мама двоих участников спецоперации Альфида Амирова из Кунашака. Ее сыновья Расул и Тимур награждены Орденами Мужества посмертно.

Алексей Текслер вышел в зал, поклонился матери бойцов, поблагодарил за воспитание сыновей.

«Вечная им память. Гордимся вами, вы воспитали замечательных ребят — Героев нашей страны. Низкий поклон от всех нас», — сказал глава региона.

Альфида Амирова попросила губернатора заняться ремонтом местного детского оздоровительного лагеря имени Г.И. Баймурзина. Губернатор пообещал решить вопрос по детскому лагерю в Кунашаке.

Теги: бойцы сво, квотирование, трудоустройство, рабочие места, ветераны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети