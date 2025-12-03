В СПЧ при президенте предостерегли "Русскую общину" от самоуправства

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предостерег такие общественные движения как "Русская община" от самоуправства. По словам правозащитника, никто не имеет право брать на себя функции силовых органов.

"Насколько я понимаю, они ["Русская община"] занимаются патрулированием, что-то вроде добровольной народной дружины. Наверное, в этом нет ничего дурного, если они взаимодействуют с полицией. <...> Здесь недопустима самодеятельность. Никто не может брать на себя силовые функции", - отметил Фадеев в интервью РБК.

Он также подчеркнул, что самоорганизация русских в форме общин вызывает вопросы. "Идеологически я это не поддерживаю. А что такое "русская община"? Это что, землячество что ли? Огромный, великий русский народ не требует общинности. Это исторический народ, как и многие другие народы, проживающие на территории России". Правозащитник полагает, что создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины – это "принижение значения и смысла существования нашего исторического народа".

Движение "Русская община" появилось в 2022 году. По словам сооснователя "Общины" Андрея Ткачука, русские люди "потеряли русскую культуру, отошли от православия и должны вернуть их, чтобы выполнять свою историческую миссию — "хранить свет истинной веры, нести просвещение всем народам, защищать малые народы от уничтожения", а также удерживать мир от воцарения зла". По словам Ткачука, у движения есть отделения во всех регионах, кроме кавказских республик.