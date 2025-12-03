Заболеваемость ОРВИ среди свердловчан за неделю выросла на 21,7%

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 21,7% - зарегистрировано 38,4 тыс. новых случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Как передает пресс-служба Роспотребнадзора, 19 тыс. из новозаболевших проживают в Екатеринбурге.

Показатель находится на уровне средних многолетних значений. По-прежнему, большинство из заболевших - дети (66%). В рамках лабораторного мониторинга было обследовано 918 человек. Выявлены вирусы гриппа, парагриппа, covid-19, риновирусы, бокавирусы и другие.

Чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ в социальных, медицинских и образовательных учреждениях приняты дополнительные санитарные меры. Медики поставили более 2,1 млн прививок от гриппа, охват привитого населения региона составляет 52,1%.

Жители Среднего Урала все еще могут вакцинироваться, однако стоит помнить, что для выработки специфического иммунитета необходимо не менее двух недель. В этот период нельзя контактировать с болеющими ОРВИ, а также стоит воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей. Также рекомендуется придерживаться мер неспецифической профилактики:

регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством,

избегайте прикосновений к своему лицу,

не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей,

соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи,

ведите здоровый образ жизни.

Уральцам советуют оставаться дома при появлении любых признаков болезни и обращаться за медицинской помощью.